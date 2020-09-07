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Espreso.tvОбществоКлассик "чехословацкой новой волны": в Праге умер обладатель "Оскара", режиссер Иржи Менцель

Классик "чехословацкой новой волны": в Праге умер обладатель "Оскара", режиссер Иржи Менцель


фото: Blesk.cz
В Чехии в возрасте 82 лет скончался режиссер Иржи Менцель, который считался классиком "чехословацкой новой волны"

Об этом сообщает Blesk.cz со ссылкой на его жену Ольгу Менцельову.

По данным издания, Менцель попал в больницу в ноябре 2017 года из-за менингококковой инфекции. Он перенес тяжелую операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. На восстановление режиссера ушел почти год. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

Менцель получил известность после того, как ему в 1968 году вручили премию "Оскар" за фильм "Поезда под особым наблюдением". Он стал лауреатом этой премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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