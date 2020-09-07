Габаритно-весовой контроль грузовиков отныне будет осуществляться круглосуточно, - представитель правительства в Раде
7 сентября, 2020, 16:01
Правительство приняло проект распоряжения, согласно которому габаритно-весовой контроль грузовиков будет происходить круглосуточно
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
"Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполицией, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти", - написал Мокан.
По его словам, кроме этих мероприятий также предусмотрена закупка оборудования для ремонта пунктов габаритно-весового контроля.
- Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
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