Габаритно-весовой контроль грузовиков отныне будет осуществляться круглосуточно, - представитель правительства в Раде

7 сентября, 2020, 16:01

Правительство приняло проект распоряжения, согласно которому габаритно-весовой контроль грузовиков будет происходить круглосуточно

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполицией, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти", - написал Мокан.

По его словам, кроме этих мероприятий также предусмотрена закупка оборудования для ремонта пунктов габаритно-весового контроля.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

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