Дежурили на блокпосте: двум участникам "Самообороны Севастополя" сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщил о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой ", - говорится в сообщении.
Расследование установило, что двое граждан Украины в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконном блок-посту "Терновка" вблизи Севастополя.
По данным правоохранителей, подозреваемые осуществляли незаконные проверки документов, обыск транспорта, а также участвовали в задержании проукраинского населения полуострова.
Подозреваемых объявлены в розыск.
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