Дежурили на блокпосте: двум участникам "Самообороны Севастополя" сообщили о подозрении

7 сентября, 2020, 17:30

Главное управление Национальной полиции в АРК сообщило о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщил о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой ", - говорится в сообщении.

Расследование установило, что двое граждан Украины в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконном блок-посту "Терновка" вблизи Севастополя.

По данным правоохранителей, подозреваемые осуществляли незаконные проверки документов, обыск транспорта, а также участвовали в задержании проукраинского населения полуострова.

Подозреваемых объявлены в розыск.