Боевика "ЛНР", который по указанию ФСБ готовил подрыв химического гиганта "Северодонецкое объединение Азот", приговорили к 10 годам

7 сентября, 2020, 12:27

Задержанному на попытке теракта на Северодонецком "Азоте" боевику "ЛНР" суд назначил 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуроры доказали в суде вину гражданина Украины, который на выполнение задания кураторов из ФСБ пытался совершить диверсию на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение АЗОТ".

"Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в приготовлении к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Выполняя поставленную русскими задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г. Северодонецк.

В городе боевик достал из заранее подготовленного хранилища 2 выстрела к РПГ-22. Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение АЗОТ", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области", - отметили в ОГПУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



В Офисе генпрокурора отметили, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.

Напомним, боевика, планировавшего вызвать техногенную экологическую катастрофу в новом облцентре Луганщины, задержали в начале июля 2020 года.

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