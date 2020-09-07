Азербайджан и Индия отказались участвовать в российских военных учениях "Кавказ-2020"
Об этом информирует Deutsche Welle.
На маневры направят только "двух военных в качестве наблюдателей". Причины такого решения пока не известны.
К учениям планировали привлечь представителей из шести стран.
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В конце августа Минобороны Индии сообщило, что ее военные не будут принимать участие из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, издание The Times of India информировало, что такое решение принято из-за участия из Китая и Пакистана.
Активная фаза "Кавказа-2020" запланирована на 15-26 сентября. По данным Минобороны Российской Федерации, в учениях будут участвовать военные контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.
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