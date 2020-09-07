Астрономы получили снимок галактики в созвездии Голуб

Об этом говорится на сайте американского ведомства, передает "Укринформ".

Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что NGC 2188 состоит исключительно из узкой полосы звезд, астрономы классифицируют ее как огражденную спиральную галактику.

Настоящую форму галактики астрономы определили путем изучения распределения звезд во внутренней центральной выпуклости, внешнем диске и наблюдения за цветами звезд.

Отмечается, что по разным оценкам, NGC 2188 составляет лишь половину размера Млечного Пути. Ее длина составляет 50 тысяч световых лет.

Галактика находится в созвездии Голубя и была названа в конце 1500-х годов в честь голубя с библейских сюжетов о ковчеге Ноя.

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