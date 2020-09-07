 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАстрономы получили снимок галактики в созвездии Голуб

Астрономы получили снимок галактики в созвездии Голуб


фото: nasa
Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показал спиральную галактику NGC 2188 в созвездии Голуб

Об этом говорится на сайте американского ведомства, передает "Укринформ".

Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что NGC 2188 состоит исключительно из узкой полосы звезд, астрономы классифицируют ее как огражденную спиральную галактику.

Настоящую форму галактики астрономы определили путем изучения распределения звезд во внутренней центральной выпуклости, внешнем диске и наблюдения за цветами звезд.

Отмечается, что по разным оценкам, NGC 2188 составляет лишь половину размера Млечного Пути. Ее длина составляет 50 тысяч световых лет.

Галактика находится в созвездии Голубя и была названа в конце 1500-х годов в честь голубя с библейских сюжетов о ковчеге Ноя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать