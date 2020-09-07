Ассоциация городов требует встречи с Зеленским из-за "проверок и обысков" правоохранителей
Об этом говорится в обращении органа.
"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям, выборочное согласование местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов , оснащение больниц; блокирование счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона ", - говорится в сообщении.
Они заявили, что хотят провести встречу с президентом.
"С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Украины с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины", - говорится в заявлении.
В Ассоциации отмечают, что необходим диалог центральной и муниципальной власти, что позволит гарантировать права общин и граждан во время местных выборов и вовремя начать отопительный сезон.
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