200 грузовиков стоят в пробках на объездной дороге Ужгорода

7 сентября, 2020, 21:26

7 сентября на словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, из-за чего скопились грузовики с украинской стороны

Об этом информирует Закарпатская таможня Гостаможслужбы, передает "Еспресо.Захид".

"Причиной образования очереди грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска является то, что вышла из строя стационарная сканирующая система, которую использовали таможенные органы Словакии. Закарпатские таможенники объясняют, что согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, которые едут на территорию Словакии с грузом , подлежат обязательному сканированию на их стороне", - говорится в сообщении.

Сейчас пограничники используют мобильный сканер, но у него малая пропускная способность. Работники словацкой Михаловецкой таможни сообщают, что неизвестно, когда все отремонтируют. Однако Закарпатская таможня обещает, что проблему должны решить в кратчайшие сроки, поскольку с каждым днем накапливается больше транспорта с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и элементарные санитарно-бытовые условия для водителей.

Также в Закарпатской таможни добавляют, что на увеличение очередей влияет и отсутствие разрешений для проезда большегрузного транспорта по территории Польши. Именно поэтому многие перевозчики выбирает украинско-словацкое направление.