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Espreso.tvМирЗеленскому пишут, что он за счет налогоплательщиков рекламирует "Слугу народа" перед местными выборами

Зеленскому пишут, что он за счет налогоплательщиков рекламирует "Слугу народа" перед местными выборами


фото: president.gov.ua
После того как сегодня, 6 сентября 2020 года, на фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского появился видеоотчет с рабочей поездки в Харьковскую область, данный материал начали живо комментировать избиратели

Уже через час популярным оказался комментарий с критическим замечанием в адрес главы государства, рассказывает Еспресо.TV.

Речь идет о словах пользователя по имени Игорь Черепаха, что с Франковщины, который, в частности, написал следующее:

"Хочу обратить внимание, что наш гарант использует наши деньги налогоплательщиков для промотра Украины с целью агитации за "Слуг народа", что является прямым нарушением законодательства Украины. Спасибо президент, спасибо".

  • На Харьковщине президент находился 2 сентября.
  • Проведение местных выборов назначено на 25 октября.

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