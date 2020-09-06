Зеленскому пишут, что он за счет налогоплательщиков рекламирует "Слугу народа" перед местными выборами
6 сентября, 2020, 11:00
После того как сегодня, 6 сентября 2020 года, на фейсбуке президента Украины Владимира Зеленского появился видеоотчет с рабочей поездки в Харьковскую область, данный материал начали живо комментировать избиратели
Уже через час популярным оказался комментарий с критическим замечанием в адрес главы государства, рассказывает Еспресо.TV.
Речь идет о словах пользователя по имени Игорь Черепаха, что с Франковщины, который, в частности, написал следующее:
"Хочу обратить внимание, что наш гарант использует наши деньги налогоплательщиков для промотра Украины с целью агитации за "Слуг народа", что является прямым нарушением законодательства Украины. Спасибо президент, спасибо".
- На Харьковщине президент находился 2 сентября.
- Проведение местных выборов назначено на 25 октября.
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