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Espreso.tvОбществоИз-за угрозы пожара в Днепре эвакуировали посетителей ТЦ "Нагорка"

Из-за угрозы пожара в Днепре эвакуировали посетителей ТЦ "Нагорка"

Сегодня, 6 сентября 2020 года, около 13:30 сработала пожарная сигнализация в торговом центре "Нагорка", что в городе Днепр

Всех, кто находился внутри, попросили выйти наружу, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Наш город.

Были открыты аварийные выходы.

В помещении ощущался запах гари.

"Возможно, возникла проблема с проводкой", - предполагает издание.

 

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