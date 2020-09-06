Из-за угрозы пожара в Днепре эвакуировали посетителей ТЦ "Нагорка"
6 сентября, 2020, 14:08
Сегодня, 6 сентября 2020 года, около 13:30 сработала пожарная сигнализация в торговом центре "Нагорка", что в городе Днепр
Всех, кто находился внутри, попросили выйти наружу, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Наш город.
Были открыты аварийные выходы.
В помещении ощущался запах гари.
"Возможно, возникла проблема с проводкой", - предполагает издание.
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