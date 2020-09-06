Испания - Украина: где и когда смотреть второй тур Лиги наций

6 сентября, 2020, 07:59

Сегодня, 6 сентября, во втором туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Лига наций

2-й тур

6 сентября

Группа A4

Испания - Украина

Мадрид, стадион "Альфредо ди Стефано"

Начало в 21:45

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