Испания - Украина: где и когда смотреть второй тур Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Лига наций
2-й тур
6 сентября
Группа A4
Испания - Украина
Мадрид, стадион "Альфредо ди Стефано"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
- 3 сентября было сыграно 10 матчей первого тура Лиги наций.
- 4 сентября сборная Казахстана победила Литву со счетом 2:0.
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