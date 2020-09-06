В ВСУ за сутки зафиксировали 37 новых случаев COVID-19

6 сентября, 2020, 18:11

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 37 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в facebook.

Всего, по состоянию на 6 сентября в ВСУ COVID-19 болеет - 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1 303 человека, летальных случаев - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 662 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 16 человек.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек (Киевская область - 18 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2 107 инфицированных .

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