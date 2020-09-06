В пригороде Одессы на берег выбросило дельфина

6 сентября, 2020, 12:21

В портовом городе Черноморск, что в Одесском районе Одесской области, местная жительница Светлана Фурсова утром воскресенья, 6 сентября 2020 года, обнаружила на Центральном пляже мертвого дельфина

Об этом со ссылкой на Украинскую службу информации (Одесса) рассказывает Еспресо.TV.

От чего умерло животное, пока не известно.

"Чаще всего эти морские животные погибают из-за рыболовных сетей, в которых они запутываются. На берег выбрасываются лишь 10% дельфинов, которые задохнулись", - отмечает издание.

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