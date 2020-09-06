В этот день украинцы начали заселять Канаду

6 сентября, 2020, 14:36

6 сентября 1891 г. на корабле "Орегон" в порт Галифакс в провинции Новая Скотия прибыли первые два украинских поселенца Иван Филиппов и Василий Елиняк из села Небилова Кольского уезда в Галичине

Они стали основателями поселка Эдна в провинции Альберта, старейшего украинского поселения в Канаде, которое со временем превратилось в центр крупнейшего украинского анклава в Северной Америке, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Летом 1895 г. львовское общество "Просвита" отправило в Канаду учителя из города Дубляны Осипа Олеськива и крестьянина с Коломыйщины Ивана Дорундяка, которые встретились с представителями правительства Канады, чтобы узнать об условиях для эмигрантов, и посетили колонию в Эдне. В следующем году он познакомился с Коломыйским кооператором Кириллом Геныком, который согласился сопровождать группу из 64 украинцев с Буковины - они основали поселение Стюарбурн в Манитобе, где поселился сам Генык с семьей.

"Благодаря усилиям Олеськива, кооператора Николая Нагорного, который в 1896 году во Львове основал Вспомогательный Комитет, и Геныка, который в 1898 году стал миграционным агентом министерства внутренних дел (первым канадским госслужащим украинского происхождения), эмиграция в Канаду приобрела массовый характер", - отмечает автор статьи Владимир Лукьянюк.

К 1899 году в Канаду выехало 12 950 человек из Галичины и Буковины, а к 1914 году, когда закончилась первая волна эмиграции, до 140 тыс. украинцев расселились в провинциях Манитоба (40%), Альберта (30%) и Саскачеван (24%) . По состоянию на 2006 год в Канаде проживало 1209085 украинцев, которые составляли девятую по численности этническую группу (самую славянскую диаспору), а сама страна была третьей по количеству этнических украинский.

Что же касается первых украинцев Канады, то Иван Филиппов стал состоятельным человеком, прожил 77 лет и умер 10 октября 1936 г. в Эдне результате несчастного случая, когда выпал из окна во время свадьбы. Его дом стал частью украинской культурной экспозиции в экомузее Калина-Кантри вблизи Эдмонтона.

Фермер Василий Елиняк, с которым Филиппов большую часть своего эмигрантской жизни не общался из-за разногласий в вопросах религии, как один из первых эмигрантов 3 января 1947 стал почетным гражданином Канады и умер в возрасте 92 лет 12 января 1956 в городе Чипмен, провинция Альберта. В семье Василия Елиняка было семеро детей, 51 внук и 62 правнука и правнучки, одна из которых - Элениак - стала всемирно известной как звезда журнала Playboy и киносериала "Спасатели Малибу".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо