Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут дожди

6 сентября, 2020, 21:31

В начале следующей недели в столице и других регионах Украины ожидается дождливая погода

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"В понедельник на западе Европы разляжется антициклон Juriy, а к востоку от Украины расположится антициклон Harald. Между ними каким-то чудом, как мышка в щелочку от двух больших котов, прошмыгнет атмосферный фронт. Но эта мышка, как это бывает, не будет считаться с большими котами и все же заденет хвостиком наши западные области. От этого атмосферного движения завтра там погода усложнится дождями и похолоданием до +18...+22 градусов", - написала Наталья Диденко.

Однако, по ее словам, в Хмельницкой и в Черновицкой области еще побудет тепло, до +25...+29 градусов. 7 сентября в западных областях возможен сильный порывистый ветер. На остальной территории Украины еще будет преобладать сухая антициклональная погода. Температура воздуха в течение дня +26...+30 градусов.

Похолодает в большинстве областей Украины 8 сентября, кроме юга и востока, где еще ожидается комфортная, практически летняя погода, до +29 градусов. Ночная температура воздуха в ближайшее время в Карпатах может опускаться до +4...+7 градусов.

В Киеве понедельник обещает быть сухим и даже жарким, днем до +28...+30 градусов. Однако уже в ночь на вторник над столицей пройдет атмосферный фронт с дождями, который снизит дневную температуру воздуха до +20...+22 градусов.

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