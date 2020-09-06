Скончался кардинал Римско-католической церкви Украины Марьян Яворский

6 сентября, 2020, 13:47

На 94-м году жизни скончался епископ-эмерит Львовской архиепархии Римско-католической церкви Украины (РКЦ) кардинал Марьян Яворский

О смерти кардинала Марьяна Яворского сообщила Львовская архидиецезия РКЦ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

19 августа ему сделали операцию.

В последние дни состояние Яворского ухудшилось, и кардинал в тяжелом состоянии находился в больнице в Польше.

Справка

Кардинал Марьян Яворский - 44-й архиепископ-митрополит Львовский латинского обряда и первый кардинал среди львовских архиепископов РКЦ.

Был одним из ближайших сотрудников Иоанна Павла II.

Родился в 1926 году во Львове. Покинул Львов 1945 в связи с советской оккупацией, будучи студентом семинарии.

В 1950 г. принял священническое рукоположение. В 1984 г. принял хиротонию. Стал Апостольским администратором польской части Львовской архиепархии с центром в Любачеве.

В 1991 г. был именуем архиепископом митрополитом Львовским латинского обряда.

Возглавлял Конференцию епископов РКЦ в Украине.

В 1996-1998 годах также был Апостольским администратором Луцкой диецезии. 1997 года стало ректором новосозданной Высшей духовной семинарии в Брюховичах (Львов). 1999 Папа Иоанн Павел II назначил его членом комитета президиума Папского совета по вопросам семьи. А 28 января 2001 г. возвысил его к кардинальской чести.

Кардинал Марьян Яворский участвовал во многих важных церковных мероприятиях, в частности в конклаве, который избрал Папу Бенедикта XVI в 2005 году.

21 октября 2008 г. Бенедикт XVI принял отречение от правительства Львовского митрополита кардинала Марьяна Яворского.

После этого кардинал вернулся в Польшу, в Краков.

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