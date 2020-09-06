Сегодня во время обстрелов оккупантов на Донбассе погиб не один, а двое украинских военных, - Белецкий

6 сентября, 2020, 22:25

Вечером в воскресенье, 6 сентября 2020 года, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий привел собственные, уточненные сведения о потерях на фронте с украинской стороны за последние сутки

Об этом он написал у себя в Telegram, передает Еспресо.TV.

Вот его слова:

"14 бригада: 1 военный погиб от пули снайпера в голову.

79 бригада: 1 погиб, 1 ранен - АГС в окоп ".



"По моим данным, сейчас Зеленский истерически инициирует ТКГ. В ОП рассматривают возможность ухода со всех спорных участков чтобы "не провоцировать мирных сепаратистов", - добавляет Белецкий.

Также он дает свою оценку этой ситуации.

"Вывод - верховного главнокомандующего у нас вообще не существует. Есть человек, который может быть "не лохом" только когда надо быковать перед молодыми ребятами-ветеранами", - считает военный.

Напомним, по официальным данным командования Операции Объединенных сил, сегодня, 6 сентября, россияне нарушили установленное 27 июля "всеобъемлющее и полное перемирие". Неподалеку Причепиловки, на Луганщине, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины в результате второго за сутки обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.

Также двое бойцов при тушении степного пожара вблизи Верхнеторецкого зашли на минное поле в "серой зоне" и погибли.

Следует отметить, что во время установленного перемирия россияне часто прибегают к обстрелам, но украинская сторона преимущественно трактует их как "неприцельные" и "провокационные", то есть такие, которые не требуют ответа и не являются нарушением достигнутых договоренностей.

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