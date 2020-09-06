Самолет Лукашенко за $60 млн уже неделю стоит в Базеле, - Tages-Anzeiger

6 сентября, 2020, 10:16

Авиалайнер Gulfstream G550, который Александр Лукашенко использует как "борт номер один", а его старший сын Виктор Лукашенко как "деловой самолет", уже неделю находится в аэропорту города Базеля, Швейцария

Об этом в 22:00 по местному времени в субботу, 5 сентября 2020 года, сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger , передает Еспресо.TV.

По словам корреспондента Бернхарда Оденала, самолет вылетел из Минска 30 августа после 13:00 и через два часа приземлился в Базеле.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило Tages-Anzeiger, что не знает, прилетел ли в Конфедерацию кто-то из семьи Александра Лукашенко. По словам анонимного источника, "хорошо знает аэропорт Базеля", самолет якобы прибыл на техническое обслуживание.

Однако издание сомневается, что Gulfstream G550 стоимостью $60 млн, который был собран в США весной 2019 г. и продан Беларуси осенью того же года, требует технического обслуживания.

"Для такого "молодого" самолета не нужно делать капитальных работ по техническому обслуживанию. И если и так, то почему в Швейцарии? В аэропорту Базеля есть компании, которые специализируются не только на ремонте, но и на роскошном оборудовании частных самолетов", - пишет Tages-Anzeiger.

Напомним, в Беларуси уже двадцать девятый день подряд продолжается мирная антипрезидентская революция, вызванная фальсификацией итогов проведенных 9 августа президентских выборов в пользу постоянного в течение последних 26 лет руководителя страны Александра Лукашенко.

Международное сообщество не признало этих выборов.

С "победой" Лукашенко поздравили только руководители Китая, России и Казахстана.

Соперница Лукашенко - Светлана Тихановская - находится в Литве.

Другие лидеры оппозиции арестованы либо они за рубежом.

Продолжаются массовые аресты и пытки. Есть случаи гибели протестующих, много пропавших без вести.

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