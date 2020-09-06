"Год назад вся страна заболела бациллой популизма по имени Зеленский", - Андрей Парубий во Львове

6 сентября, 2020, 22:01

С первых месяцев команда Зеленского начала играть в одну игру с Путиным, с целью капитуляции перед Путиным и Россией, - считает народный депутат

Об этом Андрей Парубий заявил во время встречи львовян с лидером "Европейской Солидарности", пятым президентом Украины Петром Порошенко, - сообщает "Еспресо.Захид" .

"Я хочу напомнить, что Майдан оранжевый и Майдан Достоинства начались из со Львова. Особенно символично было год назад, когда вся страна и, к сожалению, все государство заболели бациллой популизма по имени Зеленский, - сказал экс-спикер украинского парламента. - По всей Украине из-за пропаганды олигархических каналов огромное количество людей голосовало за Зеленского и его команду, тогда устояли только Львов и Львовская область".

По мнению Андрея Парубия, Львов является крепостью украинской государственности и сегодня, чеез полтора года после президенстьких выборов и через год после парламентских выборов львовяне знают, что год назад Львовщина была права. "Все, что мы предполагали и о чем предупреждали происходит. Буквально с первых месяцев команда Зеленского начала играть в одну игру с Путиным, с целью капитуляции перед Путиным и Россией, - отметил нардеп от "Европейской Солидарности". - И только благодаря тому, что мы все вместе, нам удалось остановить капитуляции. А несколько недель назад у них новая инициатива появилась, чтобы уничтожить Закон о языке и об образовании. Они решили его уничтожить накануне первого сентября. Но, благодаря нашим усилиям, первого сентября начали свое обучение на украинском те, кто еще до прошлого года учились на русском. В течение этого года мы видели, что у них есть один враг - не Путин и не Медведчук и Рабинович. Они определили себе одного врага - это украинский лагерь".

Напомним, ранее о притеснениях украинских медиа заявлял народный депутат Николай Княжицкий.