Примитив и вульгарность: президент Сербии отреагировал на пост спикера МИД России о нем и Трампе
Об этом он заявил в эфире сербского радио Pink, сообщает LIGA.net.
Накануне Захарова опубликовала фотографию встречи в Белом доме Александара Вучича и премьера Косово Абдуллы Хоти при посредничестве Дональда Трампа. На ней президент Сербии сидел на стуле в нескольких метрах от стола президента США.
Также она добавила второе фото. На нем - знаменитая сцена из фильма "Основной инстинкт", где актриса Шэрон Стоун закидывает ногу на ногу во время допроса.
"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото 2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.
"Мария Захарова всего сказала о себе, проявленные им примитивность и вульгарность говорят о ней и о тех, кто это опубликовал", - сказал Вучич.
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