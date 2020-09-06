Примитив и вульгарность: президент Сербии отреагировал на пост спикера МИД России о нем и Трампе

6 сентября, 2020, 21:51

Президент Сербии Вучич раскритиковал пост спикера МИД России Марии Захаровой о нем и главе Белого дома Дональде Трампе

Об этом он заявил в эфире сербского радио Pink, сообщает LIGA.net.

Накануне Захарова опубликовала фотографию встречи в Белом доме Александара Вучича и премьера Косово Абдуллы Хоти при посредничестве Дональда Трампа. На ней президент Сербии сидел на стуле в нескольких метрах от стола президента США.

Также она добавила второе фото. На нем - знаменитая сцена из фильма "Основной инстинкт", где актриса Шэрон Стоун закидывает ногу на ногу во время допроса.

"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото 2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

"Мария Захарова всего сказала о себе, проявленные им примитивность и вульгарность говорят о ней и о тех, кто это опубликовал", - сказал Вучич.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо