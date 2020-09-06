Профессор Соловей рассказал, кто курирует однокурсника Путина Швеца в ФСБ и чей заказ тот выполняет

6 сентября, 2020, 23:00

Уволенный с должности профессора МГИМО за нелояльность к действующей российской власти доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей ответил на резонансное обвинение экс-майора советских спецслужб Юрия Швеца, бывшего однокурсника Владимира Путина во время обучения в Краснознаменном институте КГБ СССР

Свое заявление он сделал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Его курирует лично первый заместитель Бортникова (директора ФСБ, - ред.), генерал Сергей Михайлович Смирнов. Они знакомы еще с советских времен. Американцы (Швец сейчас живет в США, - ред.) об этом прекрасно знают. Они знаю, что Швец находится в стадии старческой деменции. Поэтому он не представляет для них никакой угрозы", - отметил професор.

По его словам, Швеца использовали против него лично, "поскольку была просьба украинских политиков", которых Соловей изобличил в "тесных связях с Кремлем".

"Это их очень компрометирует. Они обратились к своим российским друзьям из ФСБ, это я знаю доподлинно, с тем чтобы мне, по возможности, заткнули рот", - объяснил Соловей.

Кроме того, российские власти недавно, как он сказал, угрожали его жизни и его родным.

"Была попытка покушения. Пострадали мои родственники", - подчеркнул политолог.

"И Швец - это не более лишь, чем часть этой операции", - уверен ученый.

Кроме того, как заявил Соловей, его пытались отравить.

Швец, напомним, публично утверждает, что режим Путина якобы решил устранить путем отравления Алексея Навального чтобы поставить во главе российской оппозиции Валерия Соловья.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо