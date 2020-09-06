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Espreso.tvОбществоПрофессор Соловей рассказал, кто курирует однокурсника Путина Швеца в ФСБ и чей заказ тот выполняет

Профессор Соловей рассказал, кто курирует однокурсника Путина Швеца в ФСБ и чей заказ тот выполняет

Валерий Соловей
фото: theins.ru
Уволенный с должности профессора МГИМО за нелояльность к действующей российской власти доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей ответил на резонансное обвинение экс-майора советских спецслужб Юрия Швеца, бывшего однокурсника Владимира Путина во время обучения в Краснознаменном институте КГБ СССР

Свое заявление он сделал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Его курирует лично первый заместитель Бортникова (директора ФСБ, - ред.), генерал Сергей Михайлович Смирнов. Они знакомы еще с советских времен. Американцы (Швец сейчас живет в США, - ред.) об этом прекрасно знают. Они знаю, что Швец находится в стадии старческой деменции. Поэтому он не представляет для них никакой угрозы", - отметил професор.

По его словам, Швеца использовали против него лично, "поскольку была просьба украинских политиков", которых Соловей изобличил в "тесных связях с Кремлем".

"Это их очень компрометирует. Они обратились к своим российским друзьям из ФСБ, это я знаю доподлинно, с тем чтобы мне, по возможности, заткнули рот", - объяснил Соловей.

Кроме того, российские власти недавно, как он сказал, угрожали его жизни и его родным.

"Была попытка покушения. Пострадали мои родственники", - подчеркнул политолог.

"И Швец - это не более лишь, чем часть этой операции", - уверен ученый.

Кроме того, как заявил Соловей, его пытались отравить.

  • Швец, напомним, публично утверждает, что режим Путина якобы решил устранить путем отравления Алексея Навального чтобы поставить во главе российской оппозиции Валерия Соловья.

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