Посол Украины в Германии требует эмбарго на нефть и газ с РФ

6 сентября, 2020, 08:57

В качестве ответа на отравление оппозиционера Алексея Навального посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал внедрить трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России

Соответствующее заявление дипломата появилась сегодня, 6 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

"Пришло время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - сказал украинский посол, добавив, что одного только прекращение проекта "Северный поток - 2" недостаточно.

По мнению Мельника, режим президента РФ Владимира Путина "за свою агрессивную политику" должен быть лишен "важнейшего источника доходов".

Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель, - ред.), Федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены", - считает дипломат.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его действия не играет для него никакой роли. Соответственно, отметил он, следует переходить к более жестким мерам.

Как уже сообщалось, министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил о "многих признаках" заинтересованности руководства РФ в отравлении известного оппозиционера Алексея Навального.

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