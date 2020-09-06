После ночной стычки в Бирмингеме есть пострадавшие с ножевыми ранениями

6 сентября, 2020, 13:25

В ночь с 5 на 6 сентября 2020 г. на границе кварталов геев и китайцев в британском Бирмингеме произошла массовая драка с применением холодного оружия

Полиция характеризует это как "серьезный инцидент" и сообщает о нескольких раненых, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.

События развернулись в той части Бирмингема, где район Гей-Виллидж, встречается с Китайским кварталом, известным своими ночными клубами и барами.

"Это началось как большая схватка между большими группами людей, и, очевидно, в какой-то момент были вытянуты и имели место ножевые ранения", - отмечает корреспондент ВВС Ник Клизеро.

Точное количество раненых, причины и ход драки устанавливаются.

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