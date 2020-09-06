Отныне к людям с симптомами COVID-19 сначала будет приезжать мобильная бригада
Посвященная этому вопросу медицинская инфографика появилась на официальной фейсбук-странице ведомства, передает Еспресо.TV.
Как видно, первый и второй шаги остались без изменений - обращение пациента к семейному врачу и консультация с ним по телефону (при необходимости - выезд). Именно такой порядок действий, напомним, предусмотрен во избежание заражения тех, кого такой инфицированный встретит в случае личного визита к врачу.
Нововведением является шаг №3 - "вызов мобильной бригады для забора образцов" и, соответственно, шаг №4 - "передача образцов в лабораторию".
Ранее лицо с подозрением на коронавирус должно было сдавать анализы и посещать лабораторию самостоятельно.
Далее все без изменений. Речь идет о дальнейшем оказании медпомощи в случае подтверждения диагноза.
- Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября 2020 года, общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет в Украине 135 894 человек. За последние сутки есть прирост на 2107 инфицированных .
- При этом лидером распространения COVID-19 является город Киев.
- Завтра в Чернигове ученики 5-11 классов будут учиться по смешанной формой .
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