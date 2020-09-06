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Espreso.tvОбществоОтныне к людям с симптомами COVID-19 сначала будет приезжать мобильная бригада

Отныне к людям с симптомами COVID-19 сначала будет приезжать мобильная бригада

иллюстративное
фото: abc7NY
Министерство здравоохранения Украины утром воскресенья, 6 сентября 2020 года, представило обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус

Посвященная этому вопросу медицинская инфографика появилась на официальной фейсбук-странице ведомства, передает Еспресо.TV.

Как видно, первый и второй шаги остались без изменений - обращение пациента к семейному врачу и консультация с ним по телефону (при необходимости - выезд). Именно такой порядок действий, напомним, предусмотрен во избежание заражения тех, кого такой инфицированный встретит в случае личного визита к врачу.

Нововведением является шаг №3 - "вызов мобильной бригады для забора образцов" и, соответственно, шаг №4 - "передача образцов в лабораторию".

Ранее лицо с подозрением на коронавирус должно было сдавать анализы и посещать лабораторию самостоятельно.

Далее все без изменений. Речь идет о дальнейшем оказании медпомощи в случае подтверждения диагноза.

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