Нардеп Олег Синютка будет баллотироваться в мэры Львова от "Европейской Солидарности"

6 сентября, 2020, 17:00

Народный депутат Украины, бывший глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка будет баллотироваться на должность городского головы Львова от "Европейской Солидарности"

О своем намерении Синютка заявил во время встречи пятого президента Петра Порошенко и народных депутатов ЕС с львовянами в воскресенье, 6 сентября, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Да, я буду баллотироваться на пост городского головы Львова. И сегодня, перед этим высоким собранием, в присутствии пятого президента Украины и лидера нашей партии, прошу львовян о поддержке. И уверяю, я не подведу", - заявил Олег Синютка

Нардеп убежден, что развитие Львова невозможно без всей Украины, которая идет к членству в Европейском Союзе и НАТО. Львов не будет развиваться, если у власти в Киеве будут антиукраинские силы - подвластные олигархам, малороссийские и ориентированные на Россию, если городом будут руководить слуги "слуги".

"Пришло время Львова" - название программы, с которой идем на местные выборы. Наше видение города - восстановление исторической роли Львова как мегаполиса Западной Украины и одного из центров всей Центрально-Восточной Европы. Города-партнера Киева, Праги, Варшавы, Братиславы, Вены и Будапешта. Наша миссия - сделать Львов городом для львовян. Нацеленным на обеспечение потребностей его жителей, удобным и комфортным", - сказал Олег Синютка.

Пятый президент страны Петр Порошенко во время встречи с львовянами отметил, что сегодня у руля государства должны быть люди, которые в самое сложное время для Украины будут бороться до конца за независимость и свободу. Именно из Львова вся Украина должна услышать сигнал, что на местных выборах будем выбирать не просто руководителей городов, но людей, которые будут твердо стоять на защите национальных интересов Украины и нашего пути в Европу. Должность Львовского городского головы не столько хозяйственная, сколько политическая, и вес она имеет всеукраинский. Это - первый критерий, по которому следует подбирать кандидата. Хозяйственные качества тоже важны, потому что это большой живой город. Это множество повседневных проблем, для решения которых требуется соответствующая квалификация.

"Обоим критериям отвечает один человек. Это - Олег Синютка. Политическое решение о его выдвижении принято, остались только юридические формальности. И вперед - к победе. Городской голова Львова должен быть от "Европейской солидарности", а партия - должна получить убедительное большинство в горсовете. Город нуждается в переменах. Я не сомневаюсь в том, что львовская команда "Европейской солидарности" выиграет выборы и городского головы, и городского совета. У вас - сильные кандидаты и сильная воля к победе", - заявил Порошенко.

Справка: Олег Синютка - народный депутат, член партии "Европейская Солидарность", сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Львовщина". В 2006-2007 годах занимал должность заместителя городского головы Львова по вопросам экономики и социальной политики. В 2007 году - директор департамента экономической политики Львовского горсовета. 2007-2014 годы - первый заместитель мэра Львова. С 2014 по 2019 год возглавлял Львовскую областную государственную администрацию.