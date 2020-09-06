Литва заявила о подрыве доверия к ЕС в связи с неготовностью Брюсселя помочь оппозиции в Беларуси
Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил в интервью Financial Times, передает Еспресо.TV.
По мнению главы МИД, европейские страны должны на практике поддерживать демократические движения в Белоруссии, предоставлять им "конкретную помощь" и активно противодействовать влиянию Москвы на Минск.
В частности, ЕС, как пояснил Линкявичус, должен был предоставить "содержательную и ощутимую" поддержку белорусской оппозиции.
"Белорусский народ не должен чувствовать себя брошенным. Мы должны предоставить им перспективу быть демократическим государством", - подчеркнул литовский министр.
По его мнению, в случае прихода к власти в Минске нынешней оппозиции и дальнейшего проведения реформ, демократическая Беларусь сможет рассчитывать на более тесное сотрудничество со странами ЕС.
Линкявичус также высказался за введение дополнительных санкций против России.
- Напомним, в Беларуси уже двадцать девятый день подряд продолжается мирная антипрезидентская революция, вызванная фальсификацией итогов проведенных 9 августа президентских выборов в пользу неизменного в течение последних 26 лет руководителя страны Александра Лукашенко.
- Международное сообщество не признало этих выборов.
- С "победой" Лукашенко поздравили только руководители Китая, России и Казахстана.
- Соперница Лукашенко - Светлана Тихановская - находится в Литве.
- Другие лидеры оппозиции арестованы или они за рубежом.
- Продолжаются массовые аресты и пытки. Есть случаи гибели протестующих, много пропавших без вести.
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