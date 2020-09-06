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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты всех матчей субботы

Лига наций: результаты всех матчей субботы


фото: Reuters
5 сентября состоялись очередные матчи 1-го тура группового раунда Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига наций

1-й тур

5 сентября

Ггруппа A1

Португалия - Хорватия 4: 1

Голы: Канселу, 41, Диогу, 58, Жоау Фелиш, 70, Андре Силва, 90 + 5 - Петкович, 90 + 1

Швеция - Франция 0: 1

Гол: Мбаппе, 41

Группа A2

Дания - Бельгия 0: 2

Голы: Денаер, 9, Мартинес, 77

Исландия - Англия 0: 1

Гол Стерлинг, 90 (пен.)

Удаление: Игнасон, 90 - Уокер, 71

На 90+3 минуте Бьярнасон (Исландия) не реализовал пенальти.

Группа С1

Азербайджан - Люксембург 1: 2

Голы: Шейдаев, 43 - Кривостюк, 48 (авт.), Родригес, 72

Удаление: Эмрели, 26 (Азербайджан)

Кипр - Черногория 0: 2

Голы: Йоветич, 60, 73

Группа С2

Северная Македония - Армения 2: 1

Голы: Алоиски, 5 (пен.), Нестеровский, 38 (пен.) - Барсегян, 90 + 4 (пен.)

Эстония - Грузия 0: 1

Гол: Качарава, 32

Группа D2

Гибралтар - Сан-Марино 1: 0

Гол: Торилья, 42

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