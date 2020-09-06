Лига наций: результаты всех матчей субботы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига наций
1-й тур
5 сентября
Ггруппа A1
Португалия - Хорватия 4: 1
Голы: Канселу, 41, Диогу, 58, Жоау Фелиш, 70, Андре Силва, 90 + 5 - Петкович, 90 + 1
Швеция - Франция 0: 1
Гол: Мбаппе, 41
Группа A2
Дания - Бельгия 0: 2
Голы: Денаер, 9, Мартинес, 77
Исландия - Англия 0: 1
Гол Стерлинг, 90 (пен.)
Удаление: Игнасон, 90 - Уокер, 71
На 90+3 минуте Бьярнасон (Исландия) не реализовал пенальти.
Группа С1
Азербайджан - Люксембург 1: 2
Голы: Шейдаев, 43 - Кривостюк, 48 (авт.), Родригес, 72
Удаление: Эмрели, 26 (Азербайджан)
Кипр - Черногория 0: 2
Голы: Йоветич, 60, 73
Группа С2
Северная Македония - Армения 2: 1
Голы: Алоиски, 5 (пен.), Нестеровский, 38 (пен.) - Барсегян, 90 + 4 (пен.)
Эстония - Грузия 0: 1
Гол: Качарава, 32
Группа D2
Гибралтар - Сан-Марино 1: 0
Гол: Торилья, 42
- Напомним, 5 сентября Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины в матче Лиги наций против Испании встретится с одной из сильнейших команд мира .
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