Китайский "шаттл" вернулся на Землю
6 сентября, 2020, 09:41
Китайский многократный экспериментальный космический аппарат, запущенный в пятницу, 4 сентября 2020 года, вернулся на Землю
Об этом со ссылкой на правительственную агентство Синьхуа сообщает Еспресо.TV.
"После двухдневного полета 6 сентября аппарат успешно приземлился на заданной площадке", - отмечает агентство.
Отмечается, что эксперимент прошел удачно.
"Полный успех этого эксперимента знаменует важный прорыв в технологических исследованиях Китая космических кораблей многоразового использования, которые обеспечат более удобный и недорогой путь к мирному использованию космоса", - отмечается в сообщении.
- Напомним, многократный испытательный космический корабль запускали с ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань.
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