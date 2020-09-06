Китайский "шаттл" вернулся на Землю

6 сентября, 2020, 09:41

Китайский многократный экспериментальный космический аппарат, запущенный в пятницу, 4 сентября 2020 года, вернулся на Землю

Об этом со ссылкой на правительственную агентство Синьхуа сообщает Еспресо.TV.

"После двухдневного полета 6 сентября аппарат успешно приземлился на заданной площадке", - отмечает агентство.

Отмечается, что эксперимент прошел удачно.

"Полный успех этого эксперимента знаменует важный прорыв в технологических исследованиях Китая космических кораблей многоразового использования, которые обеспечат более удобный и недорогой путь к мирному использованию космоса", - отмечается в сообщении.

Напомним, многократный испытательный космический корабль запускали с ракетой-носителем "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо