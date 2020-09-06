Харьковская милиция разыскивает подозреваемого в убийстве. Есть фото

6 сентября, 2020, 11:23

Сотрудники Основянского районного отдела полиции города Харькова устанавливают местонахождение Гусейнова Раиса Идрис оглы, 1992 года рождения

Установлено, что 5 сентября около 22:30 возле дома на проспекте Гагарина между ним и 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений 28-летний правонарушитель ударил родственника ножом в грудную клетку. От полученной травмы 19-летний парень умер в больнице, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Приметы злоумышленника: рост около 170 см, среднего телосложения.

Был одет в джинсовые шорты, белую футболку, сланцы.

При себе может иметь холодное оружие.

"Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сразу сообщить Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22 или 102", - отмечают в Нацполиции.

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