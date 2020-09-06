Госстат Беларуси в 14 раз занижает статистику погибших от COVID-19 - СМИ

6 сентября, 2020, 15:00

В июне 2020 года прирост смертности населения Республики Беларусь по сравнению с прошлым июнем составил 3 753 человека

В мае этот показатель был зафиксирован на уровне 1 309, в апреле - 543. Об этом пишет минская газета Наша Нива, которая ссылается на данные Национального статистического комитета Беларуси, не обнародованные в стране, но направленные в ООН, передает Еспресо.TV.

Такие цифры не наблюдались ни разу за все время, пока ООН ведет подробную статистику по Беларуси - с 1980 года. Смертность в апреле-июне превысила среднюю величину за последние 5 лет примерно на 5 500 человек.

"Вероятно, это настоящий результат коронавируса в Беларуси. Если так, то это пропорционально странам мира, где удар COVID-19 был самым худшим", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно официальным данным, по состоянию на 30 июня в Беларуси от коронавируса умерли 398 пациентов - почти в 14 раз меньше, чем увеличение статистики смертности за апрель-июнь. По тем же данным, с 1 июля по сегодняшний день умерли еще 307 зараженных пациентов.

Как подчеркивает белорусская служба Радио Свобода, "статистику смертности от коронавируса, а также статистика пневмонии в некоторых районах и больницах (Беларуси - ред.), засекречена с апреля".