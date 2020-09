Экоактивисты заблокировали выход самых популярных газет Британии

6 сентября, 2020, 07:20

В Великобритании сторонники экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания", - ред.) заблокировали доступ к двум большим типографиям, в результате чего в субботу, 5 сентября 2020 года, несколько массовых британских изданий не смогли вовремя поступить в продажу и к читателям

По словам самих активистов, их акция была направлена против изданий, которые входят в группу News-Corp медиамагната Руперта Мердока, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Десятки представителей экодвижения перекрыли дорогу вблизи типографий к северу от Лондона, а также вблизи Ливерпуля. На дорогах экоактивисты оставили транспортные средства и ряд других препятствий.

В результате акции активистов больше всего пострадали такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph. Кроме того, протест негативно сказался и на таких изданиях правого толка как The Daily Mail и The London Evening Standard.

Нынешняя акция стала частью объявленной в начале сентября 10-дневной акции экологического движения Extinction Rebellion в городах Великобритании с требованием принять срочные меры против глобальных изменений климата.

По данным британской полиции, во время протеста были задержаны, по меньшей мере, 72 человека.

Британский премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал действия активистов и отметил, что "попытки ограничить таким образом доступ общественности к новостям абсолютно недопустимы". Он также отметил, что свобода прессы крайне важна для того, чтобы контролировать правительство и другие влиятельные институты. Это особенно касается вопросов, "которые имеют решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу с изменением климата", - добавил Джонсон.

Так же критически высказалась о действиях активистов и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Она назвала эту акцию "нападением на свободную прессу, общество и демократию", так же указав на неприемлемость таких действий.

Что касается самого движения, то он извинился за доставленные акцией неудобства для малых изданий. Впрочем, перед Мердоком он извиняться не стал, сказав, что "абсолютно не жалеет" за содеянное.

Группе изданий News-Corporation принадлежат также американские издания, в частности деловое издание The Wall Street Journal и газета The New York Post.

