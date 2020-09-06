Белорусская оппозиция рассказала, как Лукашенко утратит остатки легитимности

6 сентября, 2020, 22:15

Для окончательного непризнания Александра Лукашенко законно избранным президентом Республики Беларусь народный гнев важно подкрепить международно-правовыми процедурами

Об этом один из лидеров оппозиции и основателей современной белорусской социал-демократии Анатолий Лебедько заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.ТV.

"Протесты продолжаются, они не идут на убыль. И Лукашенко попадает в серьезную международную изоляцию. Что мы можем прогнозировать на ближайшее время? Лукашенко пока еще напирает на некоторую легитимность, которая у него сохраняется по действующей Конституции и действующему законодательству до самой процедуры инаугурации. Она должна пройти до 6 ноября. После вот этого времени, после этой даты Лукашенко теряет всякую легитимность", - объяснил Лебедько.

Далее потребуется содействие Европы. На деле, а не на словах, подчеркнул Лебедько.

"И здесь нам (белорусам, - ред.) надо просто добиваться от цивилизованного международного сообщества, чтобы заявления, которые сделал Европейский Союз и Европейский парламент о нечестных, несправедливых выборах, которые не соответствовали стандартам ОБСЕ, были переведены в положение Лукашенко как нерукопожатного. И с предложением в 70-дневный срок организовать проведение новых выборов, т.к. легитимного президента нет. Да, есть национальный лидер Светлана Тихановская, получившая большинство голосов, но мы не можем это формально проверить, поскольку бюллетени все уже уничтожены", - отметил Анатолий Лебедько.

"Вот такой план может быть в ближайшее время", - подытожил политик.

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