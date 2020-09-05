ВРУ возвращает на голосование законопроект №0931, запрещающий осуждение ЛГБТ

5 сентября, 2020, 13:20

В повестку дня осенней сессии Верховная Рада внесла законопроект №0931, который запрещает преследование и критику представителей ЛГБТ-сообщества и, как считают представители различных конфессий, "ограничивает свободу слова и вероисповедания"

Документ идет "в редакции 2-го чтения, где учтены поправки религиозного сообщества". Об этом сегодня, 5 сентября 2020 года, сообщила Религиозно-информационная служба Украины.

Благодаря активности Церквей на предыдущей сессии за это законопроект не голосовали, но пока проект закона №0931 снова стоит в повестке дня.

При этом данный законопроект внесли в разделе "Постановления - Вопросы", подготовленные к рассмотрению на пленарных заседаниях, а не в раздел Вопросы, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии. Хотя и глава профильного комитета Дмитрий Лубинец, и руководство Верховной Рады отмечали, что этот законопроект будет доработан с участием религиозных организаций и только тогда его вынесут на голосование.

Портал напоминает, что 8 месяцев назад, во время мирной акции возле Верховной Рады Украины и под Офисом президента Украины, Лубинец заявлял о "снятии" законопроекта №0931 "с повестки дня" и подчеркивал необходимость сотрудничества с Советом Церквей по данному вопросу.

"Если Верховная Рада примет этот закон, страну ждет значительная угроза для свободы вероисповедания и свободы слова", - заявляют в свою очередь в "Всеукраинском соборе".

По мнению противников законопроекта 0931, его нормы опасны для верующих и свободы слова, поскольку:

"- верующим и священнослужителям запретят выражать осуждение гомосексуализма, ЛГБТ;

- религиозные организации не смогут отказать представителями ЛГБТ в приеме на работу - в христианскую школу, семинарию, религиозное сообщество, на административные и другие должности (штрафы от 3400 до 11900 грн)

- уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины получает специальные полномочия. Его предписания в аспекте дискриминации становятся обязательными для исполнения органами власти".

"Беспокойство вызывает то, что задекларированная в законопроекте 0931 борьба с дискриминацией на самом деле в случае его принятия, может привести к дискриминации миллионов верующих граждан, ограничить основополагающие и конституционно закрепленные права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, на свободу мировоззрения и вероисповедания", - резюмируют в "Всеукраинском соборе".

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