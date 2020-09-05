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Espreso.tvОбществоВМС Украины получили новый артиллерийский катер

ВМС Украины получили новый артиллерийский катер


фото: mil.gov.ua
Военно-морские силы Украины получили на вооружение новый бронированный артиллерийский катер "Костополь"

Об этом сообщает Минобороны .

Катер получил свое имя в честь города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин, который героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

В Одессе прошла официальная церемония, где командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг ВМС Украины. После этого знамя подняли на катере "Костополь".

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

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