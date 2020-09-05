ВМС Украины получили новый артиллерийский катер

5 сентября, 2020, 18:33

Военно-морские силы Украины получили на вооружение новый бронированный артиллерийский катер "Костополь"

Об этом сообщает Минобороны .

Катер получил свое имя в честь города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин, который героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

В Одессе прошла официальная церемония, где командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг ВМС Украины. После этого знамя подняли на катере "Костополь".

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Напомним, 2 сентября приказом Министерства обороны на вооружение Военно-морских сил Украины принят береговой ракетный комплекс "Нептун" .

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