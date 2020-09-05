Вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре, - Трамп

5 сентября, 2020, 19:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет получена в ближайшее время

Об этом сообщает Fox Business .

По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова в ближайшее время, возможно, в конце октября.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - заверил Трамп.

Он добавил, что компания Pfizer ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает готовность вакцины от коронавируса "до конца года".

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