В Полтаве согласовали место под памятник Петлюре

5 сентября, 2020, 11:01

На сессии Полтавского городского совета, которая состоялась 4 сентября 2020 года, среди прочих вопросов, депутаты рассмотрели проект решения "О согласовании места установки памятника Симону Петлюре в Полтаве"

Таким местом предлагалось выбрать пересечение улицы Соборности и переулка Клубного (территория сквера Матери и ребенка). Об этом вчера вечером сообщило сетевое издание Полтавщина, передает Еспресо.TV .

Перед голосованием с трибуны выступили депутат ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук и член "Просвиті", региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар.

"Я хочу сказать о морально-этической, патриотической стороне дела. Все мы знаем, что сейчас идет российско-украинская война. Она имеет не только вооруженный измерение. В том числе есть измерение от не памятей. Назову три момента о которых мы мало говорим. Какое было первое решение в Крыму после оккупации? Первое, это демонтаж памятника основателювоенно-морских сил Украины Петру Конашевичу-Сагайдачному. И второе, об этом мало кто знает, все учебники по истории Украины были изъяты из всех школ на территории полуострова, свезены в Симферополь и там в одном из двориков сожжены. Ваше голосования - это вклад в противодействие российской агрессии и в том числе - в сферу национальной памяти", - подчеркнул Пустовгар.

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Депутаты, которые пришли на сессию, большинством голосов поддержали проект решения (23 голоса "за").

Среди присутствующих на сессии, не проголосовали три депутата: Сергей Бутко (фракция "Самопомощьич"), Дмитрий Сенчакович ( "Самопомич") и Татьяна Паутова (внефракционный, выдвигалась от БПП "Солидарность").

"Некоторые полтавчане сделали вывод, что депутаты "Самопомочи" не голосовали за вопрос памятника Петлюре из-за конфликта со "Свободой". Суть конфликта якобы заключается в том, что "Свобода" выступает против строительства домов на ул. Юрия ("Тарапуньки") Тимошенко. А члены фракции "Самопомич" утверждают, что все необходимые документы у застройщика Александра Осинки есть", - отмечает издание.

Депутаты объяснили, почему они не голосовали.

"Памятник Петлюре хотят установить на улице Петлюры, поэтому я не поддержал это решение", - отметил Бутко.

"Проект решения шел на доверии от Юлиана Матвийчука, он объяснил, что согласовала ОГА. Как по мне, то инициатором должно быть управление культуры. На земельной комиссии Сергей Бутко предлагал альтернативные варианты. По сути, решение фракции было голосовать "за", но в последний момент к нам поступила информация о сомнительности финансирования данного проекта. Пока не могу сказать, в чем она. Мы знали, что голосов на этот проект решения хватает, и, учитывая факт сомнительности, мы решили не брать на себя эту ответственность", - сказал в свою очередь Сенчакович.

"Я получила важный звонок и в этот момент вышла из зала. Если бы я была в зале, то поддержала бы установку памятника. Состоялись общественные обсуждения, я так понимаю, общественность поддерживает. Почему я должна быть против?" - рассказала Паутова

После того как городской совет утвердил место под памятник Симону Петлюре, Полтавская ОГА объявить конкурс на эскизные предложения.

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