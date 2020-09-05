В Нововолынске водитель маршрутки высадил дочь погибшего героя АТО-ООС. Перевозчик извиняется, мать просит не вешить самосуд

5 сентября, 2020, 12:41

В городе Нововолынск Волынской области произошел досадный случай в салоне маршрутного такси №6. Пожилому водителю не понравилось удостоверение ребенка погибшего участника боевых действий на Донбассе, дающее право льготного бесплатного проезда

Он высадил девочку школьного возраста Доминику Шепелюк и та остальной путь со слезами на глазах преодолевала самостоятельно. Подробности в тот же день у себя на странице рассказала ее мать Марина Шепелюк, передает Еспресо.TV .

"Я встретила эту маршрутку у нас на 5-м микрорайоне, ему не понравилось что я на него кричала, но он говорил, что ни в чем не виноват и не доводил ребенка до слез. Что удостоверение сделайте нормальное. Удостоверение выданное областным военкоматом для него не является документом, там фото нет и все равно что этот документ, который дает гарантированную социальную защиту его владельцу.

Ребенок пришел пешком домой и ее до сих пор трясло и слезы не высохли на глазах ...

Я этого просто так не оставлю. Муж погиб, защищая мирную жизнь всех не для того, чтобы унижали его детей", - отмечала женщина.

История получила продолжение. После того как семья героя обратилась к официальным органам власти, в частности, правоохранительным. Мать Доминики обратилась к "полиции, военкомату, начальнику транспортного отдела при городском совете, отделу министерства по делам ветеранов Украины в Волынской области и перевозчику".



Вот последняя информация по этому поводу, обнародованная Мариной Шепелюк поздно вечером 4 сентября:

"Извинения принесли все и передо мной, и перед дочерью.

Перевозчик отметил, что если я буду настаивать, то он готов сразу по моему требованию расторгнуть договор на перевозку всех своих рейсов. Я сразу отметила, что не хочу, чтобы перевозчик потерял из-за этого горе-водителя свои рейсы - а, соответственно, заработок и увольнение всех невинных наемных водителей! Потому несмотря на то, что эта досадная ситуация стала для моей семьи большим психологическим стрессом - я пришла не мстить. А отстаивая справедливость и честь своей семьи я стремилась прежде всего найти взаимопонимание, и возможно, что в будущем сервис предоставления услуг будет качественнее!

Водитель, кстати, признал свою вину и извинялся больше всех! Он заметил, что будто впервые видел такое удостоверение, потому что обычно у нас в городе ездят с зелеными, которые выдавали при содействии городского головы (надеюсь, что вскоре наша местная власть сделает для нашей семьи их снова).

В дальнейшем меня заверили, что будет проведена разъяснительная работа с перевозчиками и водителями, по предупреждению подобных случаев в будущем не только с моими дочерьми, но и с другими детьми, у которых война отобрала отцов".

Также женщина отдельно обратилась к нововолынским ветеранам войны с Россией, чтобы те "не чинили самосуда".

"Написано заявление с объяснениями в полицию и на имя начальника транспортного отдела нашего города. Все мероприятия, которые требует данный случай - будут проведены", - отметила супруга павшего на фронте украинского военного.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb