В Мукачево направили в суд дело о покушении на таксиста

5 сентября, 2020, 09:37

Обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Мукачево, который подозревается в нападении с оружием на таксиста, направлен в суд

Об этом в субботу, 5 сентября 2020 года, со ссылкой на Национальную полицию Украина передает Еспресо.TV.

Фигурант дела подозревается по трем статьям Уголовного кодекса - подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) - и находится под стражей без права внесения залога.

17 марта 2020 года, в Мукачево, около 22:00 неподалеку автозаправочной станции был ранен работник службы такси, который находился внутри автомобиля. С огнестрельным ранением 53-летнего местного жителя доставили в больницу.

16 апреля оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и уголовного розыска Нацполиции, совместно с работниками следственного управления полиции области, под процессуальным руководствам прокуратуры Закарпатской области с привлечением спецподразделения КОРД задержали правонарушителя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb