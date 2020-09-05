В Беларуси за поддержку протестов арестовали топ-менеджеров IT-компании

5 сентября, 2020, 15:31

В Беларуси за участие в протестах против режима Александра Лукашенко арестовали топ-менеджеров IT-компании PandaDoc

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

В тюрьме находятся четыре работника компании: директор Дмитрий Рабцевич, директор продукта Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардика, руководитель отдела HR Владислав Михалап.

2 сентября в офисе PandaDoc в Минске состоялся обыск, во время которого было заблокировано более 20 работников, 7 из которых были задержаны для допроса.

В течение следующих 2 дней сотрудники Департамента финансовых расследований опросили более 100 работников компании. Все это время задержанным сотрудникам не позволяли встречи с адвокатами и не принимали мер по завершению расследования. Работа белорусского офиса была практически парализована.

"Мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем дальше бороться, лишая режим валютных поступлений и налогов ", - заявил основатель компании Никита Микадо.

Согласно апелляционной жалобы обвиняемых, 4 сентября стало известно, что уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса было возбуждено задним числом. Работников компании обвиняют в растрате из бюджета около 107 тыс. белорусских рублей. Их задержали на 2 месяца.

"Мы заявляем, что эти обвинения абсолютно ложные и не имеют оснований. Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными результатам международных аудитов и проверок", - заявили в IT-компании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроекты для упрощения иммиграции в Украину работников ІТ-индустрии.

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