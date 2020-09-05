У Зеленского отреагировали на российские санкций против Порошенко и других нардепов

5 сентября, 2020, 16:19

Офис президента назвал санкции России против украинских нардепов и чиновников спекуляциями и пропагандой

Об этом сообщает Офис президента Украины .

В ОП отметили, что мотивация подобных действий всегда не имеет очевидных логических объяснений и носит ситуативный спекулятивный характер.

"Однако сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий - прежде безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции. Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны ", - заявили в ОП.

В Офисе президента добавили, что с такими подходами, РФ придется вводить санкции против всех граждан Украины.

"Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, в высоких стандартов демократии, свободы и прав человека, в незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо ", - убеждены в ОП.

Напомним, 4 сентября правительство РФ расширило санкционный список, включив в него пятого президента Украины Петра Порошенко , экс-лидера фракции "Голос" Святослава Вакарчука и других нардепов и чиновников.

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