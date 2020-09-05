Трамп заявил, что пока не получил доказательств отравления Навального

5 сентября, 2020, 09:08

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у него нет оснований сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, однако Вашингтон пока не получил от Берлина соответствующие "цифры и документы"

Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме, который транслировался через его твиттер, передает Еспресо.TV .

"Нет, у меня нет (оснований, - ред.) Я слышал, что Германия дает это как окончательные или почти окончательные (выводы - ред.), но мы еще их не видели", - сказал Трамп.

Как он отметил, власти США получат "много документов" об отравлении Навального в течение "ближайших нескольких дней".

При этом Трамп предварительно соглашается с версией немецких врачей относительно умышленного покушения на жизнь российского политика. Но еще не окончательно.

"Я был бы очень зол, если все действительно так и было", - добавил президент США.

При этом он высказал мнение, что текущие переговоры о ядерном оружии с Москвой важнее любого другого вопроса.

"Это самое главное", - подчеркнул Трамп.

Также американский президент отметил, что нормально воспринимает заявление Германии о намерении ввести дополнительные санкции в отношении России из-за случая с Навальным.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/0yvP0TbKFt - The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020

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