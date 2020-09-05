Трамп заявил, что пока не получил доказательств отравления Навального
Об этом американский лидер сказал на брифинге в Белом доме, который транслировался через его твиттер, передает Еспресо.TV .
"Нет, у меня нет (оснований, - ред.) Я слышал, что Германия дает это как окончательные или почти окончательные (выводы - ред.), но мы еще их не видели", - сказал Трамп.
Как он отметил, власти США получат "много документов" об отравлении Навального в течение "ближайших нескольких дней".
При этом Трамп предварительно соглашается с версией немецких врачей относительно умышленного покушения на жизнь российского политика. Но еще не окончательно.
"Я был бы очень зол, если все действительно так и было", - добавил президент США.
При этом он высказал мнение, что текущие переговоры о ядерном оружии с Москвой важнее любого другого вопроса.
"Это самое главное", - подчеркнул Трамп.
Также американский президент отметил, что нормально воспринимает заявление Германии о намерении ввести дополнительные санкции в отношении России из-за случая с Навальным.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/0yvP0TbKFt- The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-