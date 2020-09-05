Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил на пешеходном переходе мальчика

5 сентября, 2020, 15:51

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика сбил на машине на пешеходном переходе 11-летнего мальчика

Об этом сообщает ТРК "Рудана" .

По информации ТРК, 18-летний Марк Шевчик был за рулем автомобиля Volkswagen, который 3 сентября около 20:00 возле 2-й городской больницы Кривого Рога сбил 11-летнего мальчика.

По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу вместе с матерью на зеленый сигнал светофора. Водитель, который сбил ребенка и врезался в ограждение, ехал на большой скорости. Как только произошло ДТП, он начал кому-то звонить и снял номера с машины.

Отмечается, что 11-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом височной кости, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематому затылка, закрытый перелом левого плеча, ушиб грудной клетки, ушиб таза.

Дмитрий Шевчик уже подтвердил, что его сын стал участником ДТП. По его словам, он не справился с управлением и выехал на пешеходный переход, где машина задела 11-летнего Сашу.

"В двух семьях случилась беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк избегал столкновения с авто, не справился с управлением и выехал на пешеходный переход. Машина задела Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", - написал Дмитрий Шевчик.

Он добавил, что его сын не прятался и не собирался бежать с места ДТП - он вызвал скорую помощь, был трезв и прошел медицинский осмотр, сотрудничал с полицией.

"Данное событие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено в соответствии с законом. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первая задача как отца и как человека ", - отметил Шевчик.

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