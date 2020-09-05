СБУ разоблачила в Киеве схему контрабанды оружия из Америки

5 сентября, 2020, 10:21

В столице сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и незаконным сбытом импортного стрелкового оружия

Об этом в субботу, 5 сентября 2020 года, со ссылкой на пресс-центр СБУ передает Еспресо.TV .

По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию причастные заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие оружия попадали через международные сервисы эксс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и налаживал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны", - отмечается в сообщении.

По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.

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