СБУ разоблачила в Киеве схему контрабанды оружия из Америки
Об этом в субботу, 5 сентября 2020 года, со ссылкой на пресс-центр СБУ передает Еспресо.TV .
По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию причастные заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие оружия попадали через международные сервисы эксс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.
"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и налаживал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны", - отмечается в сообщении.
По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.
Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.
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