Россияне не задевают санкциями "Слугу народа" и ОПЗЖ. Это прямой показатель, - Княжицкий

5 сентября, 2020, 08:06

Народный депутат Украины Николай Княжицкий объяснил, почему введенные Россией экономические ограничения распространяются только на часть фракций Верховной Рады

Об этом утром субботы, 5 сентября 2020 года, он рассказал у себя на странице, передает Еспресо.TV .

Никаких санкций не ввели оккупанты против депутатов "Слуг народа" и ОПЗЖ. Это не "вина", очевидно, этих депутатов. Это прямой показатель отношения России к политике этих сил. Депутаты "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса" фактически полным составом под санкциями, в отличие от представителей других политических сил", - заметил политик.

Читайте также: Роман Бессмертный: Лукашенко и Зеленский рекордсмены по звонкам в Кремль. Подумайте, с какой целью

Что же касается последней волны российских санкций в отношении украинских парламентариев, то они, по его мнению, объясняются желанием Москвы распространить действие ограничений за счет новых членов подсанкционных для Кремля фракций.

"Россия ввела санкции против некоторых украинских политиков. В него (в санкционный список, - ред.) попали те мои коллеги, которые ранее в парламенте не были. Поскольку парламентарии прошлых созывов давно в этом списке под "санкциями". Но интересно, что ранее Россия считала всех украинских политиков врагами. Поэтому в "черные списки" попадали одновременно Владимир Вятрович, Анна Гопко, я был в этом списке. Но там были и Колесников, и Новинский. Сейчас тоже санкции ввели против новоизбранных депутатов "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса", людей из так называемой группы Ахметова, - добавил Княжицкий.

"Ввели санкции против Порошенко. Раньше часто писали о том, что он не под санкциями. Но Порошенко был президентом, стал депутатом - ввели", - подчеркнул Николай Княжицкий.

Напомним, 4 сентября правительство РФ расширил санкционный список, включив в него пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-лидера фракции "Голос" Святослава Вакарчука и других нардепов и чиновников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb