Россия назвала в ООН, кто именно "координирует" из Украины белорусские протесты
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриан, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.
"Поскольку украинская делегация также участвует в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечены ряд местных националистических и неонацистских группировок", - отметил он.
Дипломат также сообщил, что с российской точки зрения события в Беларуси якобы ничем не отличаются от уличный демонстраций в США и европейских странах.
"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, если уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси", - отметил Полянский.
Справка
Заседание по формуле Арриан предполагает консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Любой член Совета Безопасности может созвать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков. Заседание по поводу состояния дел в Беларуси собрали по инициативе Эстонии.
4 сентября на заседании Совбеза ООН экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию.
- Напомним, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси якобы дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине".
- 3 сентября его слова повторил неизменный в течение последних 26 лет белорусский правитель Александр Лукашенко.
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