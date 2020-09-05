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Espreso.tvОбществоРоссия назвала в ООН, кто именно "координирует" из Украины белорусские протесты

Россия назвала в ООН, кто именно "координирует" из Украины белорусские протесты

За "агрессивной протестной активностью" в Беларуси стоят "националистические и неонацистские группировки" из Украины

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриан, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку украинская делегация также участвует в сегодняшней встрече, я не могу не указать на тот факт, что агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом координируется из соседней Украины, и в это вовлечены ряд местных националистических и неонацистских группировок", - отметил он.

Дипломат также сообщил, что с российской точки зрения события в Беларуси якобы ничем не отличаются от уличный демонстраций в США и европейских странах.

"Есть только одна тема, которую мы действительно можем обсудить сегодня, если уж мы собрались здесь, и это откровенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси", - отметил Полянский.

Справка

Заседание по формуле Арриан предполагает консультации, на которые приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Любой член Совета Безопасности может созвать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков. Заседание по поводу состояния дел в Беларуси собрали по инициативе Эстонии.

4 сентября на заседании Совбеза ООН экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию.

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