"Зеркало недели": перед решением суда в пользу Суркисов против ПриватБанка состоялась встреча на Банковой на $100 млн

5 сентября, 2020, 13:43

"Позорный пример торжества бабла над законом и договорняк над здравым смыслом", которое происходит не без участия Банковой

Так пишет о решении Печерского суда, принятого в пользу оффшорных компаний братьев Суркисов против ПриватБанка редактор отдела экономики "Зеркала недели" Юлия Самаева в своей статье о ходе этого скандального дела.

Из информации издания понятно, что Григорий Суркис незадолго до получения выгодного для него решения Печерского суда побывал в Офисе президента Зеленского, где встретился с его первым помощником - очевидно, речь идет о Сергее Шефира. Автор статьи намекает, что цена лояльности высших должностных лиц могла достигать трети от суммы иска - а это около $100 млн.

"Конечно, чистое совпадение, что, по нашей информации, незадолго до того, как Печерский суд принял свое одиозное решение, один почетный президент ФФУ разговаривал с одним почетным первым помощником президента. И разговор этот был результативным на все 33% от суммы иска в 350 млн долл. за решение в пользу истцов. Кстати, списать эти деньги со счетов банка могут уже сегодня, не дожидаясь будущих апелляций", - пишет Самаева.

Она также подробно описывает механизм, по которому партнеры Коломойского братья Суркисы достигли такого результативного решения Печерского суда - главным было добиться, чтобы дело попало в руки судьи Вовка.

"Подали они несколько абсолютно идентичных исковых заявлений, чтобы получить возможность выбора судьи и обыграть систему автоматического распределения дел. В неравной борьбе победил судья Сергей Вовк... ПриватБанк потребовал отвода судьи, потому что его выбор был точно не случайным, и обратился в НАБУ, указав на явные злоупотребления. Там, молниеносно отреагировав на произвол, передали дело ГБР, а там еще и почты не разбирали", - иронизирует автор.

"Естественно, самоотвода судья Вовк не взял и довольно быстро вынес решение, что банк обязан перечислить компаниям и 250 млн долл. депозитов, и 100 млн долл. процентов в качестве обеспечения иска", - напоминает журналистка.

"Конечно, мы могли бы написать, что вопиющее беззаконие, которым пропитана украинская судебная система, происходит без участия Банковой. Там, мол, тоже обеспокоены, но не имеют ни понимания, ни опыта, чтобы придумать решение этой проблемы. Но мы не напишем. Представлять Зеленского неким бевзнем, для которого все слишком сложно, чтобы разбираться, и за спиной которого что-то мутят хитрые и проворные соратники, которым он наивно доверяет, - унизительно и для президента, и для нас. Он не глуп и не глух. Но это лишь усиливает его персональную ответственность за беззакония в стране", - резюмирует издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb