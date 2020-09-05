Польша расследует пытки в Беларуси
Об этом вечером 4 сентября сообщил портал RMF24, передает Еспресо.TV .
"Следствие касается, среди прочего, незаконного задержания, избиения и пыток, которые применяли ОМОН и другие белорусские правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
13 августа мужчин освободили и они вернулись в Польшу, где сразу прошли подробный осмотр, судебно-медицинскую экспертизу, а их травмы были подтверждены заключением эксперта.
Имена двух из них - Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий. Имя третьего не указывается.
По словам Добровольского, их задержали 9 августа, вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись домой, ребята рассказали, как их били при задержании. Первые 15 часов их удерживали в помещении, похожем на зал вместе с тремя другими задержанными, где их также били и угрожали насилием. Затем их доставили в Жодинское СИЗО.
- Напомним, как заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН по формуле Арриан, за "агрессивной протестной активностью" в Беларуси якобы стоят "националистические и неонацистские группировки" из Украины .
- Похожие обвинения Москва и Минск также выдвигают в адрес Польши, Литвы и Чехии.
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