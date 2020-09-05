Партия Медведчука поддержала Зеленского: никакой спецоперации с "вагнеровцами" не было

5 сентября, 2020, 14:57

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что никакой Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" в парламенте создавать не будут, потому что никакой спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников не было

Таким образом, он фактически поддержал позицию, которую ранее высказывал Офис президента Владимира Зеленского в отношении резонансной информации о срыве этой спецоперации после доклада в кабинете президента, обнародованной в СМИ, передает Еспресо.TV .

Вчера документы, доказывающие факт проведения спецоперации, имевшей целью задержание группы наемников российской ЧВК Вагнер, обнародовал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Несмотря на это, монобольшинство и руководство Верховной Рады игнорирует требования народных депутатов из нескольких фракций создать такую комиссию.

"Этой следственной комиссии в Верховной Раде Украины не будет, потому что не было доклада, не было спецоперации, это абсурд", - заявил Шуфрич.

"С точки зрения парламентского контроля мы можем проверять только ту информацию, которая нам предстваляется достоверной", - подчеркнул он.

Представитель ОПЗЖ также отметил, что его вообще не интересуют "вагнеровцы".

"Мне, честно говоря, на этих вагнеривцив все равно, я не поверил", - добавил Шуфрич.

Как известно, создание парламентской ВСК требуют родственники украинских воинов, погибших на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов. Родственники погибших отмечают, что среди российских наемников, которых планировали задержать во время спецоперации, могли быть причастные к крушению украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским "Буком" малайзийского Боинга MH17, в результате чего были убиты 298 иностранцев.

Нардеп Арьев сообщил, что сотрудники спецслужб, которые принимали участие в подготовке этой спецоперации, готовы давать показания.

По словам главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который первым заявил об операции, сорванной из-за утечки информации из Офиса президента, украинские спецслужбы работали над этой разработкой совместно с американскими коллегами.

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