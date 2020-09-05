Одна из лидеров белорусской оппозиции заявила, что ее насильно выдворили в Польшу
Об этом сообщает TYT.BY .
По словам бывшего доверенного лица кандидата в президенты страны Светланы Тихановськой, она не собиралась покидать Беларусь, но ее выдворили из страны силой.
"Я не планировала и не собиралась ехать из Беларуси и скоро я туда вернусь", - сказала Ковалькова.
По ее словам, когда она находилась в СИЗО на Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.
"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и увезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву ", - рассказала Ковалькова.
В МВД Беларуси заявили, что Ольгу Ковалькову отпустили из-под стражи по состоянию здоровья, а сама она заявила о необходимости пройти лечение.
Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю продолжается забастовка.
3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут снова судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле гостиницы "Планета" 23 августа. Она вину не признала.
- 5 сентября стало известно, что член оппозиционного белорусского Координационного Совета Ольга Ковалькова выехала в Польшу .
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