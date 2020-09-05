Одна из лидеров белорусской оппозиции выехала в Польшу

5 сентября, 2020, 16:41

Член оппозиционного белорусского Координационного Совета Ольга Ковалькова выехала в Польшу

Об этом заявил прессекретар Координационного Совета Антон Родненков, сообщает TUT.BY .

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В ближайшее время будет комментарий от Ольги", - сказал Родненков.

Бывшее доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской было задержано ОМОНом 24 августа у проходной тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю продолжается забастовка.

3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут снова судить в суде Центрального района Минска. Ковальков осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле гостиницы "Планета" 23 августа. Она вину не признала.

Каким образом Ковалькову отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.

Напомним, 27 августа бывший кандидат в президенты Беларуси и оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо